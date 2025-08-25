El boxeador Chávez Jr. sale de prisión y afrontará en libertad su juicio por narcotráfico

El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, estaba en la cárcel de la ciudad de Hermosillo (noroeste) desde el pasado lunes luego de ser deportado desde Estados Unidos.

El abogado defensor Rubén Fernando Benítez confirmó en breves mensajes a periodistas que Chávez Jr., de 39 años, dejó la cárcel al mediodía de este domingo.

La noche del sábado, al concluir la primera audiencia judicial del boxeador, un juez determinó que hay elementos para abrir un proceso, pero consideró que puede afrontarlo fuera de la cárcel, aunque sin salir del país.

Chávez Jr. está acusado de «delincuencia organizada» y de estar presuntamente relacionado con el tráfico de armas a México.

«Va a estar con varias restricciones que seguirá puntualmente, lo importante es que ya está con su familia», dijo Benítez en entrevista que publica este domingo el diario La Jornada.

El boxeador mexicano fue detenido el 2 de julio por autoridades migratorias de Estados Unidos en Los Ángeles, acusado de mentir en su solicitud de residencia permanente en ese país.

Al conocerse que había una orden de captura vigente en México, las autoridades estadounidenses lo entregaron en un puente fronterizo de Sonora a la justicia mexicana.

La próxima audiencia será el 24 de noviembre, según el abogado defensor.

El arresto del púgil en Estados Unidos tuvo lugar cuatro días después de que protagonizara una de las veladas de boxeo más publicitadas del año, en la que fue derrotado por el local Jake Paul.

AFP

Cactus24 (25-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.