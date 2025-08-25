Diosdado Cabello califica de «hipócrita» la postura de Trinidad y Tobago en conflicto por el Esequibo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó la postura del gobierno de Trinidad y Tobago, al que calificó de «hipócrita» por expresar su apoyo a Guyana en caso de un presunto ataque militar por parte de Venezuela.

Durante una conferencia de prensa semanal, Cabello desestimó las declaraciones de la primera ministra trinitense, afirmando que el pueblo de esa nación «no se siente orgulloso» de sus líderes. «Son posiciones vergonzosas. Nosotros no estamos atacando a nadie. Lo que sí está claro es que el sol de Venezuela sale en el Esequibo», sentenció.

El dirigente chavista subrayó que Venezuela es la parte agredida en la disputa territorial y desmintió cualquier muestra de apoyo del país vecino hacia los venezolanos, recordando un incidente reciente en el que una embarcación con migrantes fue supuestamente atacada. «Es mentira que quieren al pueblo de Venezuela, ¿hace poco no le cayeron a plomo a una lancha con venezolanos? Es mentira, son hipócritas», enfatizó.

Finalmente, Cabello advirtió que las amenazas contra Venezuela no son un fenómeno nuevo, e instó a la población a mantenerse en «permanente preparación» ante la posibilidad de que alguna de estas amenazas se materialice.