Detuvieron a micro distribuidor de droga en Mene Mauroa

En horas de la madrugada de este de lunes 25 de agosto, fue detenido Edy José de 51 años, con 15 envoltorios presunta cocaína y 10 envoltorios de presunta marihuana, en Mene Mauroa.

La información fue suministrada por la Comisaría Jefe Damarys Rodríguez, directora del Centro de Coordinación Policial Nro 16, quien informó la captura se realizó en la calle Principal del sector Las 6 Casas cuando la comisión realizaba labores de patrullaje.

Al observar al hombre, indica Rodríguez, este tornó una actitud esquiva y se dió la fuga hasta el interior de un inmueble donde fue detenido y requisado como lo contempla la ley.

Allí se le logra incautar además de la cocaína y la presunta marihuana: 1.300 bolívares, 54 dólares americanos, una tijera, un celular, una balanza electrónica, seis trozos circulares de material sintético y un aire acondicionado de 12 BTU.

El sujeto que se dedica a la albañileria, fue puesto a disposición de la Fiscalía 21 del Ministerio Público para que continúe con lo establecido en la ley.

Cactus24 (25-08-2025)

