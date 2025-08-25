Detenido un hombre por el homicidio de su padre

Funcionarios adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Ciudad Guayana esclarecieron el homicidio de Lino Rafael Velásquez Camacaro (69), ocurrido en horas de la mañana del pasado 22 de agosto en la parroquia Unare. Por este crimen, fue aprehendido su hijo, Gerson Daniel Velásquez Rodríguez (29).

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el sector El Llanito, calle Jesús Soto; cuando la madre del detenido salió de la vivienda y este aprovechó la oportunidad para iniciar una discusión con su padre, la cual se tornó violenta.

El Cicpc explica que durante la discusión, el agresor le propinó múltiples heridas punzo penetrantes con un cuchillo y lo golpeó con una piedra causándole la muerte de manera inmediata, esto motivado a problemas de índole personal con su padre.

La aprehensión de Velásquez se llevó a cabo en la urbanización Villa Bahía, parroquia Unare. En el lugar de los hechos, los funcionarios colectaron como evidencias el cuchillo y la piedra utilizados para cometer el delito.

Las pesquisas determinaron que el detenido tiene una condición de salud y posee un registro policial por actos lascivos. El caso quedó a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

Cactus24 25-08-2025

