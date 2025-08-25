Detenido por acoso sexual a su hijastra de 13 años

Polisur arrestó a un hombre que acosaba sexualmente a su hijastra de 13 años por medio de mensajes WhatsApp y llamadas telefónicas.

Según la adolescente, este sujeto había estado enviándole mensajes de voz y SMS a través de la aplicación WhatsApp, haciendo propuestas indecentes y ofreciéndole un teléfono celular a cambio.

Los funcionarios tuvieron acceso a capturas de pantalla de los mensajes de conversación entre la denunciante y Edgar Benito Pirela Negrete, y procedieron a detenerlo en la Avenida 14, entre las calles 15 y 16 del barrio Sierra Maestra, municipio San Francisco del Zulia.

El detenido fue trasladado al hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para una valoración médica y, posteriormente, al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, donde quedó a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 25-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.