Delcy Rodríguez: Todos los sectores de la economía venezolana están creciendo

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes durante la reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva que “todos los sectores de la economía venezolana están creciendo”.

Rodríguez también destacó que este crecimiento de los sectores en los últimos 17 trimestres, incluye el Producto Interno Bruto (PIB), que ha alcanzado el 7.71 por ciento

Señaló la Vicemandataria que a través de “un equipo económico compacto, el consejo nacional de economía ha sido estratégico para vencer el bloqueo”.

Durante la reunión con el Consejo Nacional de Economía Productiva, realizado en Pdvsa La Campiña en Caracas, también destacó que el 90 por ciento de los alimentos en los anaqueles “son de producción nacional”.

Resaltó la importancia de este encuentro entre el sector privado y público para el avance de las fuerzas productivas del país, a partir de la expansión de sus capacidades, en unión a su vez con los trabajadores y trabajadoras, que han conseguido caminos creativos para salir adelante.

Cactus24 25-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.