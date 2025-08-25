Carabobo campeón nacional de Paranatación

La delegación de Carabobo se proclamó campeona del II Nacional de Paranatación celebrado el pasado fin de semana en el Complejo de Piscinas Bolivarianas de Barquisimeto, estado Lara.

Los carabobeños conquistaron 32 medallas de oro, 13 de plata y 8 de bronce para un total de 53 medallas, consolidándose como la delegación más fuerte en este campeonato. Por su parte, Anzoátegui ocupó la segunda posición con 20 medallas doradas, 8 plateadas y 7 de broncíneas, mientras que Lara cerró en el tercer lugar con 16 medallas de oro,13 plata y 7 de bronce.

Este evento reunió a 151 atletas provenientes de 16 estados venezolanos, quienes compitieron en 18 pruebas distribuidas en jornadas intensas que destacaron la excelencia, la perseverancia y el talento adaptado del país.

La competencia contó con la participación de 30 nadadoras femeninas y 121 nadadores masculinos, consolidando la paranatación como disciplina de alto rendimiento.

Uno de los aspectos más trascendentales del campeonato es que todas las marcas registradas por los atletas cuentan con el aval oficial del Comité Paralímpico Internacional (IPC).

Este reconocimiento garantizará que los tiempos y resultados obtenidos en las piscinas larenses sean válidos para clasificaciones a futuros eventos internacionales.

Recientemente en Lara también se efectuaron los Juegos Nacionales Estudiantiles 2025 y donde el estado Miranda se llevó lo honores de la competencia. Estos juegos en sus diversas modalidades conforman el programa de eventos ejecutados por el Ministerio del Deporte en su política de masificación deportiva impulsada por el gobierno venezolano.