Cabello: Venezuela dará una respuesta contundente al que intente pasar droga por el país

El ministro Diosdado Cabello, advirtió que Venezuela dará una respuesta contundente a quienes intenten pasar droga por el país. Así lo dio a conocer durante una rueda de prensa este lunes, el funcionario venezolano.

Cabello reiteró que Venezuela mantiene un combate «de raíz» contra el narcotráfico, por lo que ante este flagelo «dará una respuesta contundente» y no de forma «eventual o coyuntural». Asimismo, resaltó la “fusión militar-popular-policial” y la participación de las Unidades de Reacción Rápida (URRAS) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como elementos clave en la lucha contra el narcotráfico.

En este contexto, el ministro también hizo referencia a un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual, según sus palabras, confirma que Venezuela «no produce drogas». Citando el documento, Diosdado Cabello afirmó que el país está “libre de cultivos” y “libre de laboratorios”.

Además de señalar que el tráfico de drogas a través del territorio es “extremadamente limitado”, desestimó las acusaciones de que Venezuela sea una nación productora de drogas.

Cactus24 (25-08-2025)

