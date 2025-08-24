Trinidad y Tobago anuncia que está lista militarmente para apoyar al Comando Sur

Por
cactus24
-

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha manifestado el pleno apoyo de su gobierno al reciente despliegue de buques de guerra de la Armada de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela.

La misión, oficialmente destinada a desmantelar cárteles de la droga, cuenta con el respaldo de Trinidad y Tobago, que incluso ha ofrecido su ayuda militar si se le solicita, reportó el Nuevo Herald.

En un comunicado, Persad-Bissessar afirmó que, si el gobierno del líder venezolano Nicolás Maduro lanza un ataque contra la vecina Guyana y la administración Trump solicita el acceso a territorio trinitario para defenderla, “mi gobierno se lo concederá sin reservas”. Esta declaración se produce en el contexto de una tensa disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo.

Tras el aumento de la presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, el gobierno de Maduro anunció planes para movilizar a más de 4.5 millones de milicianos para “defender la soberanía nacional”. A pesar del silencio inicial de la mayoría de los líderes caribeños, Guyana fue el primer país en respaldar la medida, seguido por la declaración más directa de Trinidad y Tobago.

Persad-Bissessar defendió abiertamente el despliegue de los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, vinculando la misión a la lucha contra el aumento de la delincuencia transnacional en la región. Mencionó que el año pasado, Trinidad y Tobago registró 625 asesinatos, su cifra más alta, con una tasa de homicidios del 45.7%, según Insight Crime.

La primera ministra explicó que los pequeños países insulares carecen de los recursos para enfrentar a los poderosos cárteles de la droga que, a su juicio, ejercen una “influencia significativa en las decisiones políticas”.

El gobierno de Guyana también expresó su “grave preocupación” por la amenaza a la paz regional que representa el narcoterrorismo. Sin embargo, el despliegue estadounidense ha suscitado inquietudes entre otros gobiernos caribeños que mantienen lazos de cooperación con Venezuela.

Persad-Bissessar enfatizó que “las únicas personas que deberían preocuparse por la actividad militar estadounidense son quienes participan o facilitan actividades delictivas”.

Aclaró que Estados Unidos aún no ha solicitado el uso de territorio trinitario para ninguna acción militar directa contra Venezuela, y señaló que cada país de la Comunidad del Caribe (CARICOM) es libre de decidir su postura al respecto. cita Versión Final.

Cactus24 24-08-2025

