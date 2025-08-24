Reportan que al menos 60 «presos políticos» tienen enfermedades graves

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que hay al menos 60 presos políticos recluidos con enfermedades graves.

La ONG destacó que se trata de 50 hombres y 10 mujeres que están recluidos en diversos centros penitenciarios del país.

«En Venezuela, al menos 60 presos políticos que requieren tratamiento especializado sobreviven entre el dolor y la incertidumbre, sin el tratamiento médico que necesitan, sin gestión de cirugías de emergencia, sin respuesta alguna frente a su sufrimiento. No ha sido solo la detención arbitraria, la persecución, el aislamiento y las condiciones inhumanas de encarcelamiento, sino el deterioro calculado», escribieron.

Además de esto, señalaron: «Seguimos demandando la consideración y otorgamiento de las medidas humanitarias que requieren, así como su liberación plena e inmediata. El derecho a la salud no se detiene en el portón de un penal».

Según el informe de la ONG, al menos cinco presos políticos tienen diagnósticos de cáncer que requieren atención médica de urgencia.

Entre estos casos está el militar Alejandro Pérez Gámez, quien está recluido en un hospital de Caracas con adenocarcinoma de próstata y un tumor en la tiroides.

Además, reportan el caso de Enrique Nairix Parada, quien está recluido en el Centro Penitenciario de Oriente (La Pica), estado Monagas. Este padece de un tumor en la cabeza del páncreas, cirrosis hepática y diabetes.

En los casos mencionados se requieren tratamientos especializados como quimioterapias o radioterapias.

Por otro lado, al menos 15 presos políticos padecen enfermedades cardiovasculares y neurológicas.

Uno de los casos reportados es el de José Rito Ledezma, quien se encuentra recluido en la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (Daet) en el estado Guárico. El ciudadano presenta insuficiencia cardíaca y requiere una cirugía para implantación de un marcapasos.

También está el caso de Rolando Guevara, detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, Caracas. Presenta obstrucción de arteria coronaria.

La ONG registra a ocho personas con padecimientos neurológicos. También reportan 21 detenidos con enfermedades renales, complicaciones múltiples o condiciones que requieren intervenciones quirúrgicas complejas.

A esto se suman 19 presos políticos que presentan deterioro físico, lesiones sin tratar y otras patologías./EN.

24-08-2025

