Mujer ebria cayó de una moto en marcha en la Morón-Coro

Una mujer en estado de ebriedad cayó de una moto en marcha cuando se desplazaba en la carretera nacional Morón-Coro.
El accidente vial suscitó a las 7:25 de la mañana de este domingo, en el sector Las Lomas de La Florida de Puerto Cumarebo, municipio Zamora.
La chica fue ingresada al Hospital Tipo I Doctor Francisco Bustamante donde le diagnosticaron politraumatismo leve.
La mujer identificada como Mariana Adriana Romero con residencia en Puerto Cumarebo, iba de copiloto en la motocicleta, mientras que su compañero resultó ileso.
Cactus24 24-08-2025
