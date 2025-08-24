Mujer ebria cayó de una moto en marcha en la Morón-Coro

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Una mujer en estado de ebriedad cayó de una moto en marcha cuando se desplazaba en la carretera nacional Morón-Coro. 

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

El accidente vial suscitó a las 7:25 de la mañana de este domingo, en el sector Las Lomas de La Florida de Puerto Cumarebo, municipio Zamora.

La chica fue ingresada al Hospital Tipo I Doctor Francisco Bustamante donde le diagnosticaron politraumatismo leve.

La mujer identificada como Mariana Adriana Romero con residencia en Puerto Cumarebo, iba de copiloto en la motocicleta, mientras que su compañero resultó ileso.

Cactus24 24-08-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  WhatsApp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor