Mario Valentino de «Portadas al Día» celebra el nacimiento de su hija

Por
cactus24
-

El actor y presentador Mario Valentino Bruno celebró este sábado 23 de agosto el nacimiento de su hija Roma.

A través de su cuenta en Instagram, Mario compartió las primeras imágenes de su hija junto a un emotivo mensaje.

De acuerdo con el escrito de Mario Valentino, la pequeña Roma nació «a primera hora de la mañana».

Asimismo, aseguró que la recibieron «con ojos llorosos y con muchísimo amor».

Adicionalmente, el presentador señaló que la bebé Roma pesó un total de 3 kilos y medio y midió 55 centímetros.

Las imágenes que compartió Mario Valentino se ve a la pequeña recién nacida junto a sus padres.

Fotos) Presentador Mario Valentino celebra el nacimiento de su hija con un emotivo mensaje

Además de varias fotografías de Roma mientras recibe las primeras atenciones médicas tras llegar al mundo este sábado./Variedades.

Cactus24 24-08-2025

