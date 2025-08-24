Mario Valentino de «Portadas al Día» celebra el nacimiento de su hija

El actor y presentador Mario Valentino Bruno celebró este sábado 23 de agosto el nacimiento de su hija Roma.

A través de su cuenta en Instagram, Mario compartió las primeras imágenes de su hija junto a un emotivo mensaje.

De acuerdo con el escrito de Mario Valentino, la pequeña Roma nació «a primera hora de la mañana».

Asimismo, aseguró que la recibieron «con ojos llorosos y con muchísimo amor».

Adicionalmente, el presentador señaló que la bebé Roma pesó un total de 3 kilos y medio y midió 55 centímetros.

Las imágenes que compartió Mario Valentino se ve a la pequeña recién nacida junto a sus padres.

Además de varias fotografías de Roma mientras recibe las primeras atenciones médicas tras llegar al mundo este sábado./Variedades.

