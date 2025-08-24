Lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas este 24-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) compartió el pronóstico para este domingo 24 de agosto.

De acuerdo con la información compartida por el Inameh, se prevé la presencia de núcleos convectivos capaces de generar lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas.

Aunque predomina la estabilidad atmosférica, no se descartan chubascos en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui y Nueva Esparta.

También podrían registrarse lluvias en los Llanos Occidentales, el Centro Norte Costero, los Andes y Zulia, especialmente durante la tarde y noche.

A medida que transcurre la jornada, se espera un incremento progresivo de la nubosidad en distintas zonas del país, según el modelo de evolución atmosférica.

Las precipitaciones podrían intensificarse en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, con descargas eléctricas frecuentes.

Además, se prevé actividad atmosférica en los Llanos Centrales y Occidentales, así como en los Andes y Zulia, donde los núcleos convectivos se mantienen activos.

Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo podrían registrar lluvias aisladas, especialmente en horas nocturnas, según el monitoreo satelital.

El Inameh recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, ya que las condiciones podrían variar rápidamente en zonas vulnerables.

Cactus24 24-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de WhatsApp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.