Falleció el director de cine Luis Alberto Lamata a los 65 años de edad

El director venezolano de cine Luis Alberto Lamata murió este 24 de agosto a los 65 años de edad. Además de destacarse en el séptimo arte, fue profesor, productor y realizador de comerciales y de telenovelas.

El periodista Sergio Monsalve compartió la información en su cuenta en Instagram. «Todo el mundo tenía buenas palabras para él en el medio. Incluso, era de los pocos directores en el país que no le huía a la crítica o la menospreciaba. Más de una vez, Luis Alberto nos sorprendió con su sonrisa y seguridad, después de haberlo diseccionado por alguno de sus títulos que no nos gustaron», escribió.

Por ahora se desconoce la causa de muerte del cineasta, quien fue esposo de la actriz venezolana Lourdes Valera, fallecida en el 2012, señala El Nacional.

Cactus24 24-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de WhatsApp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.