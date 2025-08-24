Coro| Niño de 7 años muere ahogado en piscina

Un niño murió ahogado en la piscina del hotel Médano Todariquiba, ubicado en el paseo Monseñor Iturriza de Coro.
En horas de la tarde del sábado 23 de agosto, el pequeño ingresó a la emergencia pediátrica del Hospital de Coro donde fue declarado muerto por los médicos de guardia, revela Inédita.
El pequeño quedó identificado como Wuilangel Merendes Cuenca, de 7 años de edad, estudiante de 2do grado, natural de Coro, residenciado en la Urbanización 480 Años del sector La Velita.
Cactus24 24-08-2025
