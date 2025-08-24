Coro| Niño de 7 años muere ahogado en piscina

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Un niño murió ahogado en la piscina del hotel Médano Todariquiba, ubicado en el paseo Monseñor Iturriza de Coro.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

En horas de la tarde del sábado 23 de agosto, el pequeño ingresó a la emergencia pediátrica del Hospital de Coro donde fue declarado muerto por los médicos de guardia, revela Inédita.

El pequeño quedó identificado como Wuilangel Merendes Cuenca, de 7 años de edad, estudiante de 2do grado, natural de Coro, residenciado en la Urbanización 480 Años del sector La Velita.

Cactus24 24-08-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  WhatsApp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor