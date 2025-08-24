Así van los entrenamientos de la Milicia Bolivariana en Apure (+Videos)

En las diferentes plataformas de las redes sociales, está circulando un vídeo en donde se ve a reservistas de la Milicia Bolivariana de Venezuela en entrenamiento para la defensa territorial.

El clip audiovisual, fue grabado en un campo en el municipio Achaguas, estado Apure, esta actividad reunió a efectivos militares y civiles de la región, según medios locales.

El ejercicio contó con la presencia de altos mandos militares, así como del gobernador Wilmer Rodríguez y los siete alcaldes de la entidad apureño.

De acuerdo con lo expuesto durante la jornada, estas prácticas buscan fortalecer la preparación y organización de las milicias en el marco de la defensa territorial.

Cactus24 24-08-2025

