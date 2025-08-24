Alcaldía de Falcón y Corpoelec instalaron cinco transformadores

La alcaldía del municipio Falcón en conjunto con Corpoelec realizaron la instalación de cinco transformadores en diferentes comunidades de la jurisdicción.

La información fue suministrada por la Comisionada de Energía Eléctrica Sustentable de la Alcaldía del municipio Falcón, licenciada Thais Petit.

La Comisionada detalló que los transformadores fueron colocados en los sectores Lesme Pérez y Balzamar de Pueblo Nuevo, Santa Rita, Lomas de Santa Rita y Montelivano de Buena Vista.

La instalación de los transformadores se realizó siguiendo las orientaciones del Alcalde del municipio Falcón, Jorge Luis Diaz González, en su afán de ofrecer bienestar a los habitantes de la jurisdicción.

Petit destacó el apoyo que han recibido por parte del Ministerio del Poder Popular Para la Energía Eléctrica que dirige el ministro Jorge Márquez y del gobernador del estado Falcón, Víctor Clark con el objetivo de brindar calidad de vida a la población.

Prensa Alcaldía del Municipio Falcón

Cactus24 24-08-2025

