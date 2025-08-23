Venezolanos huyen de EEUU y reorientan su migración hacia España ante temor a deportaciones

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump está provocando un nuevo patrón en la diáspora venezolana: miles de migrantes están abandonando territorio estadounidense para reasentarse en Europa, con España como principal destino.

La historia del expolicía Alberto Peña refleja esta tendencia. Tras cruzar con su esposa y tres hijas la peligrosa selva del Tapón del Darién para llegar a EE. UU., Peña creyó haber hallado refugio. Sin embargo, dos años después, la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 venezolanos lo obligó a migrar nuevamente, esta vez hacia Madrid.

«Migrar dos veces es difícil, tanto para uno mismo como para los hijos”, afirmó. “Pero la tranquilidad no tiene precio”, agregó, de acuerdo con el reporte de Reuters.

Según el Observatorio de la Diáspora Venezolana, España se ha convertido en la alternativa natural para quienes temen la deportación, debido a la facilidad para obtener residencia humanitaria, la cercanía cultural y el idioma compartido. El director del organismo, Tomás Páez, advierte que el miedo a ser enviados a cárceles como la Alligator Alcatraz en Florida ha llevado a muchos a “autodeportarse”.

Las ONG españolas confirman el aumento. Jesús Alemán, de la organización Talento 58, señala que tres de cada diez consultas que reciben corresponden a venezolanos residentes en EE. UU. que buscan asesoría para mudarse a España.

Los datos oficiales respaldan esta tendencia: en el primer semestre de 2025, el 59 % de las 77.251 solicitudes de asilo recibidas en España fueron de venezolanos, frente al 38 % del mismo período de 2024. En total, 52.943 venezolanos pidieron asilo en la Unión Europea hasta el 27 de julio, según un informe interno de la Comisión Europea.

España otorga un permiso de residencia automático por razones humanitarias a los venezolanos si su solicitud de asilo es rechazada, un beneficio que no reciben otras nacionalidades, como los migrantes de África Occidental que llegan por rutas irregulares.

Sin embargo, el reasentamiento no es sencillo. Migrantes como Meliana Bruguera, quien huyó de Venezuela embarazada y perdió su visa humanitaria en EE. UU., enfrentan ahora dificultades para conseguir vivienda y empleo en España. Ella y sus hijos permanecen en un refugio de la Cruz Roja, mientras su esposo vive en un garaje a la espera de alquilar un apartamento.

«Migrar por segunda vez es doblemente devastador, porque logras estabilidad… y luego descubres que ese sueño se desvanece”, lamenta.

La prolongada crisis económica en Venezuela, con inflación de tres dígitos y más de nueve millones de migrantes en el exterior, continúa impulsando el éxodo. Y aunque América Latina sigue absorbiendo la mayoría de los desplazados, España emerge como el nuevo centro de reasentamiento para quienes buscan seguridad jurídica, oportunidades y estabilidad./VF.

Cactus24 23-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de WhatsApp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.