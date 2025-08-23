Sicario tirotea a venezolano dentro de su apartamento en Perú

Un venezolano fue atacado a tiros dentro de su apartamento, por un sicario quien irrumpió en el inmueble y grabó lo ocurrido.

El hecho se registró en la ciudad de Arequipa, Perú. De acuerdo con los reportes del caso; el criminal sería integrante de la peligrosa banda delictiva «Los Orientales».

Tras irrumpir de manera abrupta en la casa del venezolano, en el cuarto piso de una unidad multifamiliar, el homicida le disparó unas siete veces, detalló Panamericana.

El agredido quedó identificado como Jesús Calma Becerra. De acuerdo con las palabras del tirador, el venezolano sería integrante de una banda enemiga, conocida como «Los Negritos».

«Los que son no hacen bulla, solo hacen buena presentación», dijo el sicario antes de dispararle a quemarropa a su la víctima, quien estaba en compañía de su pareja.

Tras cometer el crimen, el hombre huyó con rumbo desconocido. Además, publicó el video del homicidio con el fin de causar temor.

Se pudo conocer que, de manera milagrosa, el venezolano sobrevivió al atentado. Tras recibir disparos en el brazo, tórax y cuello, el hombre fue trasladado de emergencia al centro médico más cercano.

Ahora, la víctima se encuentra internada en el centro de salud con un pronóstico reservado.

