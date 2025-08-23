Ronald Borjas se casa

El reconocido cantante venezolano Ronald Borjas contrajo matrimonio con Carolina Tepedino en una ceremonia íntima celebrada en la ciudad capital de Venezuela.

La pareja, que hizo pública su relación en el año 2022, se comprometió en una romántica propuesta en Estados Unidos en 2024.

La boda se realizó en una ceremonia privada, en la que los novios se dieron el “Sí, Acepto” rodeados de familiares, amigos y diversas personalidades de la farándula venezolana.

Cactus24 23-08-2025

