Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Dos petroleros fletados por Chevron (CVX.N). Un buque que transportaba crudo venezolano llegó a aguas estadounidenses el jueves, lo que marca las primeras importaciones estadounidenses de petróleo del país sudamericano luego de una nueva licencia otorgada por Washington, mostraron los datos de seguimiento de buques.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el mes pasado una licencia restringida a Chevron que le permite a la compañía estadounidense operar en el país de la OPEP y exportar su petróleo después de una pausa de tres meses provocada por políticas más estrictas hacia Venezuela sancionada.

Los buques MediterraneanVoyager y Canopus Voyager cargaron crudos venezolanos Boscan y Hamaca a principios de este mes después de negociaciones con Pdvsa, socio de Chevron en varias empresas conjuntas, según datos de LSEG y documentos de la empresa estatal.

Los petroleros planean descargar en Port Arthur, Texas, y Nueva Orleans, Luisiana. Otros dos cargamentos de Chevron que zarparon de Venezuela este mes también se dirigen a Estados Unidos.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dijo a principios de este mes que el flujo de petróleo venezolano a Estados Unidos se reanudaría en agosto en volúmenes limitados.

Chevron no había tenido acceso al crudo venezolano desde abril, cuando Pdvsa canceló un puñado de cargamentos que tenía programados para la compañía debido a problemas de pago relacionados con las sanciones.

