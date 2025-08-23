Mística Núñez representará a Falcón en el Miss Venezuela 2025

El estado Falcón ya tiene su candidata oficial al concurso de belleza nacional, el Miss Venezuela 2025. Se trata de la modelo Mística Núñez, oriunda de la ciudad de Punto Fijo, municipio Carirubana.

Mística tiene 24 años de edad, es estudiante de Medicina y mide 1.80 mts de altura. Durante su trayectoria como modelo, ha participado en distintos concursos de belleza, así lo reseña El Dato.

En el año 2019 participó en el reinado de Punto Fijo siendo elegida como Reina de la Cultura. En el año 2022 participó en el concurso Reina del Mundo Venezuela en el cual se coronó como Virreina.

El estado Falcón cuenta con la belleza imponente de Mística Núñez quien dará el todo por el todo para llevarse la corona en la noche más linda del año. Aficionados y especialistas de concursos de belleza destacan a Núñez como una de las favoritas.

Cactus24 23-08-2025

