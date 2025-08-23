María Corina Machado denuncia intentos de suicidio de presos políticos en Tocorón

María Corina Machado advirtió este viernes que nueve presos políticos recluidos en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, han intentado suicidarse recientemente a causa del «trato despiadado que sufren y la depresión».

Denunció el deterioro de la salud mental de muchos de los detenidos en ese centro, intervenido en 2023 por el régimen y convertido el año pasado en prisión para albergar a opositores que protestaron contra el fraude electoral del 28 de julio de 2024.

«Las condiciones inhumanas de reclusión y los tratos degradantes de los que son víctimas. La comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos. Las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas», señaló.

La líder opositora alertó asimismo a la comunidad internacional sobre este hecho y llamó a denunciar la inhumana situación que viven los presos políticos en Tocorón.

«En el último año, al menos seis venezolanos han muerto bajo custodia del régimen. Esto es asesinato, y Nicolás Maduro es el responsable. Habrá justicia. Venezuela será libre», agregó Machado.

Machado permanece en la clandestinidad desde su última aparición en público, en enero, reseña El Nacional.

