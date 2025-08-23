Instalaron valla con recompensa por Maduro y Cabello en la frontera colombo-venezolana: Se bajó un conductor y la quitó (+Video)

Una valla con la recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos por Nicolás Maduro, y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, quedó instalada este sábado del lado colombiano de la frontera con la nación caribeña.

El aviso, de grandes dimensiones, sorprendió a quienes transitaban este sábado por la autopista internacional Simón Bolívar. La cual conecta a Colombia con Venezuela, a la altura del municipio de Villa del Rosario, vecino a Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander.

Sin embargo, el mega aviso no duró mucho fijado en la estructura metálica, cuando un conductor se paró en seco en la transitada autopista para quitarla.

La acción se viralizó en redes sociales, en el video se ve a un hombre no identificado descender de un vehículo para luego acercarse a la valla y arrancarla de su base rápidamente.

Posteriormente, el hombre enrolla el papel y, ante la mirada de varias personas, lo arroja el suelo y se dirige nuevamente al vehículo caminando.

Momento en el que un hombre desciende de un carro y arranca la valla con anuncios de pago de recompensa por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que ofrece Estados Unidos. La valla había sido instalada en plena autopista internacional que comunica a Colombia con Venezuela.… pic.twitter.com/AZl38BLLaM — NTN24 (@NTN24) August 23, 2025

Cactus24 23-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de WhatsApp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.