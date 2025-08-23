Instalaron valla con recompensa por Maduro y Cabello en la frontera colombo-venezolana: Se bajó un conductor y la quitó (+Video)

Una valla con la recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos por Nicolás Maduro, y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, quedó instalada este sábado del lado colombiano de la frontera con la nación caribeña.

El aviso, de grandes dimensiones, sorprendió a quienes transitaban este sábado por la autopista internacional Simón Bolívar. La cual conecta a Colombia con Venezuela, a la altura del municipio de Villa del Rosario, vecino a Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander.

Sin embargo, el mega aviso no duró mucho fijado en la estructura metálica, cuando un conductor se paró en seco en la transitada autopista para quitarla.

La acción se viralizó en redes sociales, en el video se ve a un hombre no identificado descender de un vehículo para luego acercarse a la valla y arrancarla de su base rápidamente.

Posteriormente, el hombre enrolla el papel y, ante la mirada de varias personas, lo arroja el suelo y se dirige nuevamente al vehículo caminando.

