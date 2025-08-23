IMTUCAR impulsa medición hotelera durante temporada vacacional

Con motivo de las vacaciones escolares, el Instituto Municipal de Turismo Carirubana (IMTUCAR) activó el operativo de medición hotelera en los distintos establecimientos de alojamiento turístico del municipio, como parte de su compromiso con el fortalecimiento del sector y dando respuesta a las orientaciones del alcalde Luis Manuel Piña.

José Rodríguez, presidente de IMTUCAR, informó que este operativo se lleva a cabo desde la Gerencia de Planificación y Servicios Turísticos, en articulación con la cartera turística regional, cumpliendo así con los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Carirubana (PEDTCA).

Es importante señalar que, la medición de la tasa de ocupación hotelera permite conocer el porcentaje de habitaciones ocupadas en relación al total disponible, convirtiéndose en un indicador clave para evaluar el comportamiento del turismo local y orientar decisiones estratégicas en materia turística.

Este esfuerzo se enmarca en las políticas nacionales lideradas por el presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), y de las directrices del gobernador Víctor Clark y del alcalde Luis Manuel Piña; acciones que buscan generar información que permita fortalecer la infraestructura turística y promover políticas públicas para consolidar a Carirubana como un destino turístico competitivo y sostenible.

Prensa IMTUCAR/Viviam Goitia Molina

Cactus24 23-08-2025

