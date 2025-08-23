Henrique Capriles y Stalin González rechazan amenazas de EEUU

El diputado electo a la Asamblea Nacional (AN) y dos veces candidato presidencial por la oposición, Henrique Capriles, difundió un comunicado a través de sus redes sociales, donde rechaza «toda acción de fuerza contra Venezuela».

Capriles aseguró que «Venezuela no necesita más conflictos externos, internos, ni retóricas que generan miedo y zozobra», refiriéndose a las tensiones actuales promovidas por EEUU.

El político argumentó, «la paz regional debe defenderse frente quienes quieren perturbarla, y la paz interna debe construirse garantizando la convivencia política, y abriendo, de verdad, los caminos hacia una solución democrática».

El dirigente que recientemente se separó de la línea de la Plataforma Unitaria Democrática, al acudir a las elecciones parlamentarias y regionales del pasado 25 de mayo, también fue secundado por el dirigente Stalin González, quien reposteó el comunicado en sus cuentas sociales y afirmó «Soberanía con democracia. Ese es el camino…»

En otro fragmento, Capriles abogó por una salida al conflicto a través del diálogo y la negociación, y recalcó que «…los problemas internos solo podrán encaminarse mediante una conversación real, entre venezolanos, que facilite un acuerdo nacional de fondo».

El comunicado concluye exhortando a la comunidad nacional e internacional. «Confiamos plenamente en que la unidad nacional, nuestra convicción democrática y nuestra lucha en hacer valer la Constitución, harán que Venezuela sea el país que soñamos»./ÙN.

23-08-2025

