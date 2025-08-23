Harán consulta para escoger “símbolos patrios” del Esequibo

Venezuela comenzó un proceso de consulta pública para escoger los «símbolos patrios» del llamado estado de la Guayana Esequiba, creado por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro el año pasado en reclamo del territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que controla Guyana.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó este viernes en su página web que el proceso tiene como objetivo recoger propuestas de los ciudadanos para la creación «del escudo, el himno y la bandera que definirán la identidad de la región» considerada la número 24 del país caribeño, lo que estará establecido en una «ley de símbolos».

La consulta sobre esta normativa es liderada por el presidente del Consejo Legislativo de la Guayana Esequiba, Arsenio González, junto con el gobernador del estado, el chavista Neil Villamizar, y se celebrará «a través de discusiones y debates en las diversas comunidades».

González, citado en la nota de VTV, explicó que, con la «participación activa de 22 consejos comunales y tres comunas, se recolectarán las propuestas que reflejen el sentimiento nacional y la esencia» del pueblo.

«Esta discusión de ley será el reflejo de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro futuro. Son más que símbolos, son la expresión de un pueblo que se une para construir su identidad», expresó.

Según la ‘Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba’, promulgada en abril de 2024 después del referendo de diciembre de 2023, Tumeremo, la capital del municipio Sifontes en el estado Bolívar (sur), es el «asiento de los poderes públicos» del estado 24 «hasta tanto se alcance una solución práctica y mutuamente aceptable» con Guyana.

En mayo pasado, tras ser elegido como gobernador de la Guayana Esequiba, Villamizar aseguró que habitantes del territorio disputado cruzaron la frontera para votar en las elecciones locales y legislativas de Venezuela, en las que fueron elegidos los cargos para el Esequibo.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.

El pasado 12 de agosto, el Gobierno de Nicolás Maduro informó que envió una nota verbal a Guyana para expresar su «más enérgica protesta» por el inicio de operaciones del buque de producción, almacenamiento y descarga ‘One Guyana’, de la empresa estadounidense ExxonMobil, en aguas que Caracas considera pendientes por delimitar./Actualidad24.

