FANB mantiene 164 despliegues activos para proteger la soberanía nacional

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, general en jefe Vladimir Padrino López, informó que Venezuela cuenta actualmente con nueve Operaciones Estratégicas Escudo Bolivariano, ejecutadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con un total de 164 despliegues en todo el territorio nacional. Estas acciones están orientadas a resguardar la soberanía y la integridad del país.

Entre las operaciones destacadas se encuentran Relámpago del Catatumbo, Cacique Manaure en el estado Falcón, y Cayaurima en Sucre, esta última enfocada en combatir la trata de personas y el tráfico de drogas en esa región. También mencionó la Operación Neblina en Amazonas, dirigida a frenar la minería ilegal; Guara en Delta Amacuro; y Vuelvan Caracas en Apure, que busca impedir el paso de sustancias ilícitas desde Arauca, Colombia. En Guárico, la FANB también mantiene presencia para enfrentar actividades irregulares.

Padrino López, quien también ejerce como ministro del Poder Popular para la Defensa, señaló que la FANB tiene presencia constante en áreas estratégicas como la industria petrolera y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además, se ejecuta una operación específica para combatir el contrabando de extracción.

Gracias a estas acciones, se han desmantelado al menos diez campamentos dedicados a la minería ilegal en el sur del país, actividad que representa una amenaza directa al medio ambiente. “Estamos en ofensiva permanente contra estos grupos criminales, al igual que contra el narcotráfico. Hemos logrado contener activamente el flujo de drogas provenientes de Colombia”, afirmó./NAD.

Cactus24 23-08-2025

