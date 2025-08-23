Estudio: El 92% de los venezolanos no está ahorrando

El economista y analista de contextos socioeconómicos, Leonardo Soto, expresó que el 70% del ingreso familiar se gasta en alimentos y en medicamentos, según el último estudio publicado en junio de este año, llamado «Tendencias de Consumo y Condiciones de Vida».

Asimismo, señaló que sea cual sea la cantidad de dinero que ingrese al hogar, éste está siendo destinado a la alimentación y a la salud del grupo familiar.

Comentó que un 20% del ingreso familiar se invierte en educación para los hijos, bien sea pequeños, adolescentes e inclusive, en etapa universitaria.

Leonardo Soto apuntó que un 5% del ingreso familiar se invierte en distracción, mientras que el otro 5% restante, el venezolano lo considera perdido por la inflación, el diferencial cambiario u otra distorsión económica.

En otro tema, manifestó que la curva de vida promedio para un modelo de negocio nuevo en el país es de 2 años actualmente, 3 años si está en su mejor momento y «si supera esa curva, hubo investigación».

El también analista de contextos socioeconómicos sostuvo en Unión Radio que Venezuela socioculturalmente sigue teniendo una ciudadanía adaptada al tema salarial.

En ese sentido, indicó que el 92% de los venezolanos no está ahorrando: «hace más de 10 años, no ahorran y de hecho, si tuviesen el ingreso suficiente para ahorrar, no lo harían porque no lo consideran apto o apropiado en una economía tan cambiante»./Noticia24.

Cactus24 23-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de WhatsApp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.