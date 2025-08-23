Así se presentó Gustavo Dudamel y la Sinfónica Simón Bolívar en Londres

Este viernes 22 de agosto, el vocalista de la banda británica Chris Martin, presentó al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y a la Sinfónica Simón Bolívar, en el inicio de su gira musical «Music of the Spheres» en Londres.

Cabe destacar que el director venezolano y la Sinfónica Simón Bolívar serán los encargados de abrir los conciertos de la exitosa banda desde este viernes 22 hasta el 8 de septiembre de 2025 en la misma locación.

Las próximas presentaciones serán los días 26, 27,30 y 31 de agosto y el 3,4,7 y 8 de septiembre.

“Son todos jóvenes de Venezuela, son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas. Que la pasen maravilloso esta noche, por favor, reciban a mi hermano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar”, expresó Martin desde el Wembley Stadium.

Esta es la primera vez que Gustavo Dudamel acompaña a Coldplay en una residencia, sin embargo, no es la primera colaboración entre los dos. En 2016 la famosa banda fue la encargada de llevar la buena música en el show de medio tiempo del Super Bowl, donde invitó a varios artistas como Bruno Mars, Beyoncé, Mark Ronson y a Gustavo Dudamel, quien en esa ocasión dirigió a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles.

De igual manera, el vocalista Chris Martin ha expresado su admiración en varias oportunidades por el director venezolano.

“Te quiero, hermano (…) Gracias por ser una inspiración tan grande, no solo para mí y la banda, sino para tantos jóvenes alrededor del mundo y en tus orquestas”, expresó el cantante en una entrevista para Billboard en octubre de 2024, cuando ambos coincidieron.

Cactus24 23-08-2025

