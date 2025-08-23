Amenazó a su madre con un cuchillo en Punto Fijo

La denuncia de la madre de un joven de 20 años activó su búsqueda y detención por amenazarla con un arma blanca.

El hecho tuvo lugar en la calle Carabobo del sector Universitario. El muchacho, de profesión indefinida, en actitud violenta durante la madrugada del viernes puso a su madre en zozobra al amenazarla con un cuchillo y con suicidarse después.

Tras lograr calmarlo, su madre acudió posteriormente al Centro de Coordinación Policial para formalizar la denuncia, activándose de inmediato una comisión que concretó la detención del individuo, indicó el C/J (MSc) Robert Cuicas, director general de Policarirubana.

La Fiscalía XVI del Ministerio Público quedó al tanto de las actuaciones contenidas en el expediente VG-08-0093-25, por la comisión de uno de los delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Prensa Policarirubana

Cactus24 23-08-2025

