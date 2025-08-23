Alcaldía del municipio Falcón acondiciona espacios para la festividad de Baraived

En el contexto de las festividades de la Divina Pastora en la comunidad de Baraived, el alcalde del municipio Falcón, Doctor Jorge Luis Díaz González, activó los trabajadores de la dirección de Servicios Públicos para ofrecer espacios óptimos para los propios y visitantes.

El personal de Servicios Públicos realiza un plan de limpieza y desmalezamiento en el Parque Ferial Baraived.

La información la dio a conocer el Director General de la Alcaldía del municipio Falcón, abogado Gabriel Villa Molina, quien destacó que ofrecen respuestas rápidas y efectivas al apoyo solicitado por el equipo político del territorio conformado por la comuna Baraivere Tierra Caquetia y el comité de ferias de la comunidad de Baraived.

El apoyo ofrecido por la institución municipal es de gran relevancia ya que durante el mes de septiembre se dará inicio a una serie de actividades culturales y deportivas en estos espacios donde se desarrollan eventos importantes para los pobladores de la comunidad y de todo el municipio Falcón quienes asisten a disfrutar de la festividad.

Entre las actividades previstas a realizar en la Feria están los juegos populares «Don Alejandro Sánchez», un evento que tiene más de 40 años llevando alegría y aporte social a la comunidad y a los pueblos del municipio Falcon.

Es de resaltar que las actividades efectuadas en la población de Baraived dejan en alto el acervo cultural e histórico de la patrona, la Divina Pastora.

El abogado Gabriel Villa Molina refirió que desde la llegada del Doctor Jorge Luís Díaz González a la Alcaldía del municipio Falcón ha mostrado un gran interés y apoyo al sector cultural con la finalidad de fortalecer los valores culturales que identifican está hermosa jurisdicción paraguanera.

Prensa Alcaldía del Municipio Falcón/ José Manuel Gómez

Cactus24 23-08-2025

