Un niño fallecido y varios intoxicados tras consumir alimentos en un comedor comunitario

Las autoridades del estado Zulia se encuentran investigando un trágico incidente en el que un niño ha fallecido y varios han resultado intoxicados después de consumir presuntamente alimentos de un comedor comunitario ubicado en el barrio Sudamérica la tarde de este jueves 12 de agosto.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para iniciar las averiguaciones correspondientes. Según la información disponible, los niños habrían consumido arroz con lentejas contaminadas y algunos fueron llevados al Hospital Noriega Trigo.

Además del CICPC, se han sumado a las investigaciones expertos en nutrición y dietética del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud del estado, quienes buscan determinar qué fue lo que causó la intoxicación.

Cactus24 (22-08-2025)

