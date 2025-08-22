Tres muertos y tres heridos deja accidente en vía Clarines-Boca de Uchire

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas, tras el choque entre un vehículo Chery Orinoco y un camión Ford 350, en el sector Caracuey del tramo Clarines-Boca de Uchire de la Troncal 9, en jurisdicción del municipio Peñalver del estado Anzoátegui, reseña diario El Tigrense,.

Según datos de las autoridades, por el fuerte impacto, Williams José Lozano Agudelo quien conducía el sedán (40 años), Jhuliatny Carmona Argote (30) y Estefani Josefina Abad Peche (19), junto a su mascota (un perro) murieron dentro del carro.

Las otras tres personas que resultaron heridas se trasladaban en el camión: El conductor Jhosbel Seco (25), una mujer de 30 años y una niña de 9.

Aunque las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente, testigos del hecho comentaron que el conductor del Orinoco perdió el control del volante por el pavimento mojado, lo que provocó que invadiera el canal contrario e impactó de frente contra el vehículo de carga.

Cactus24 22-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.