Seis fallecidos y más de 200.000 afectados por lluvias en Venezuela

Al menos seis personas han perdido la vida durante la actual temporada de lluvias en Venezuela, según informó este viernes 22 de agosto el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti.

“Hemos tenido más de 203.000 (…) personas afectadas y nada más, hasta el día de hoy, tenemos seis fallecidos por causa de la lluvia”, declaró el funcionario en un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Sin embargo, no ofreció detalles sobre las regiones donde ocurrieron los decesos ni precisó cuántos de los afectados perdieron viviendas o enseres, según NoticieroDigital.

Las lluvias, que se intensificaron desde finales de junio, han provocado afectaciones en gran parte del occidente del país, en estados como Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa. También se han registrado daños en localidades del estado Bolívar y en Guárico.

Cactus24 22-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.