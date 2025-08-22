Renuncia el canciller de Países Bajos tras desacuerdos sobre sanciones contra Israel

El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, anunció su renuncia luego de que el gabinete no lograra un consenso sobre la imposición de sanciones contra Israel. La decisión expone las divisiones internas en el gobierno neerlandés respecto a cómo responder a la guerra en Gaza y a la política de asentamientos en Cisjordania.

“Veo que no soy suficientemente capaz de adoptar medidas adicionales significativas para aumentar la presión sobre Israel”, declaró Veldkamp a la agencia ANP, tras un debate ministerial que terminó estancado. El canciller explicó que había perdido la confianza en poder actuar de manera efectiva en las próximas semanas o meses.

El mes pasado, Veldkamp había declarado personas no gratas en los Países Bajos al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, a quienes acusó de incitar violencia de colonos en Cisjordania y de promover una política de limpieza étnica en la Franja de Gaza. Fue una de las medidas más duras adoptadas hasta ahora por un país europeo contra altos funcionarios israelíes.

Este jueves, el funcionario insistió en la necesidad de adoptar pasos más firmes contra Israel, pero reconoció que sus propuestas, aunque fueron discutidas en varias reuniones del gabinete, encontraron una resistencia persistente. “Me siento limitado para marcar el rumbo que considero necesario como ministro de Exteriores”, afirmó.

La dimisión se produce el mismo día en que Países Bajos se sumó a otros 20 países en una declaración conjunta que calificó como “inaceptable y contraria al derecho internacional” la aprobación por parte de Israel de un nuevo proyecto de asentamientos en Cisjordania. Sin embargo, Veldkamp consideraba que ese gesto diplomático no era suficiente y presionaba por sanciones económicas y restricciones más duras a la cooperación bilateral.

Cactus24 22-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.