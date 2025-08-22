Niño se salvó de ser aplastado por un muro que colapsó

Un niño de cuatro años experimentó un escape milagroso en el barrio San Francisco de Bucaramanga (Colombia) al evitar por escasos segundos el colapso de una estructura.

El hecho, que pudo terminar en tragedia fue captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial ubicado en el sector. Las imágenes muestran el preciso momento en que el menor tras salir del lugar continúa su camino justo antes de que el muro se desplome completamente.

De acuerdo con las autoridades, el derrumbe fue causado por el evidente deterioro de la construcción, agravado por las fuertes lluvias que han afectado a la ciudad en los últimos días. El suceso obligó a la actuación inmediata de los cuerpos de bomberos y policía, quienes acudieron al sitio para acordonar la zona y evaluar posibles riesgos adicionales, descartándose la existencia de más víctimas.

Afortunadamente, el menor resultó completamente ileso tras el incidente, que quedó en un susto de enormes proporciones. Este evento pone en evidencia los potenciales peligros asociados al mal estado de las infraestructuras y sirve como una alerta para que se extremen las revisiones y medidas de prevención, especialmente durante la temporada invernal.

Cactus24 (22-08-2025)

