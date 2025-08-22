Maduro: Venezuela es inexpugnable, nadie tocará nuestra Patria

Este viernes, el presidente Nicolás Maduro, dirigió un acto en defensa de la soberanía y la paz de la nación y de toda América Latina y el Caribe.

Destacó la importancia de la unidad nacional y el compromiso colectivo en la defensa de los derechos sagrados del pueblo venezolano.

“Una sola bandera nos cobija: amarillo, azul y rojo. Esta Patria es inexpugnable; nadie tocará a Venezuela”, sentenció el Jefe de Estado.

Asimismo, enfatizó el rechazo contundente ante cualquier intento de injerencia externa.

En su discurso, Maduro explicó que este encuentro representa “un acto especial de encuentro y unión” donde se defiende el derecho sagrado a la autodeterminación, el ejercicio pleno de la soberanía y el disfrute de la paz conquistada.

“Ayer, hoy y siempre, libres e independientes”, afirmó con firmeza.

El presidente subrayó que la riqueza de Venezuela va más allá de sus recursos naturales, como el petróleo, el gas, el hierro y el oro.

“Nuestra verdadera riqueza es moral, espiritual y ética, heredada de nuestros libertadores”, declaró, recordando el legado de aquellos que lucharon por la independencia de la nación.

Por último, Maduro reiteró que no es tiempo de diferencias políticas ni divisiones.

En tal sentido, agradeció a todas las Instituciones y sectores de la sociedad venezolana, a los Gobiernos y pueblos del mundo, la solidaridad, el apoyo y rechazo unánime a que Estados Unidos abra un conflicto armado en Venezuela; “y lo sume a sus fracasos, tal como pasó en Vietnam, Afganistán, Libia e Irak”.

Cactus24 22-08-2025

