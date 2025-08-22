Israel: Gaza “será arrasada si Hamas no acepta nuestros términos”

El ministro de defensa israelí afirma que la Ciudad de Gaza será destruida si Hamas no acepta desarmarse y liberar a todos los rehenes, en una nuevo rechazo al plan de paz aceptado días atrás por el movimiento palestino, propuesta a la que Israel no ha respondido de manera formal, pero ha descartado con este tipo de declaraciones.

Los comentarios de Israel Katz se produjeron después de que el gabinete israelí aprobara planes para un asalto masivo a la Ciudad de Gaza, a pesar de la amplia oposición internacional y nacional, y cuando la ONU acaba de declara que en Ciudad de Gaza hay una hambruna del peor y más grave nivel de una escala de cinco.

El lunes, Hamas aceptó una propuesta de mediadores qataríes y egipcios para un alto el fuego de 60 días, que, según Qatar, supondría la liberación de la mitad de los rehenes restantes en Gaza, en dos fases.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aparentemente ha rechazado esta propuesta, afirmando que había ordenado el inicio de las negociaciones para la liberación de todos los rehenes restantes y el fin de la guerra en Gaza en términos «aceptables para Israel» que no son los de la propuesta.

Israel cree que solo 20 de los 50 rehenes siguen con vida tras 22 meses de guerra.