Intensas lluvias azotan zona norte de Anzoátegui

Una tormenta, originada por el paso de la Onda Tropical N° 29, provocó anegaciones en vías y caídas de algunos árboles en la zona norte del estado Anzoátegui este viernes 22 de agosto.

El portal El Tigrense reseña que Barcelona se reportó caída de árboles en el estacionamiento del hospital Luis Razetti, que dejó daño a varios vehículos; otro árbol cedió en cerca del edificio del Concejo Legislativo del estado (Cleanz).

Varios vídeos mostraban los altos niveles de agua en el sector Venecia en Lechería.

En la avenida intercomunal Jorge Rodríguez también se reportó la anegacion de sus canales de circulación.

Mientras que en Puerto La Cruz y Guanta los usuarios de redes sociales solo informaron del chaparrón y las fuertes ráfagas de viento.

Cactus24 22-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.