Fuerte lluvia en Caracas anegó principales autopistas

La Gran Caracas fue impactada en la tarde de este jueves por la onda tropical 29 de este año. Las intensas lluvias y descargas eléctricas causaron daños en varias partes de la ciudad capital y sus alrededores.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, algunas de las principales vías de comunicación se vieron anegadas por durante las lluvias. En tal sentido, hubo retraso en el tránsito vehicular y algunos conductores buscaron carreteras alternas.

Sectores de las autopistas Gran Mariscal de Ayacucho y Francisco Fajardo, dos de las más importantes de la ciudad, terminaron anegadas. En los videos se aprecia que algunos canales estaban intransitables por la cantidad de agua.

Hay reportes de ramas caídas y varias calles anegadas en Caracas por las lluvias. Sin embargo, las autoridades no han dado un balance de daños, mientras que tampoco hay reportes de heridos.

LLUVIAS EN EL INTERIOR

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología precisó que las lluvias durante esta tarde estuvieron concentradas en zonas de Bolívar, Amazonas, Región Central y Oriental, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

En redes sociales se viralizaron videos sobre las intensas lluvias en Barcelona, Lechería y Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. En las imágenes se aprecian fuertes descargas eléctricas en la costa y calles anegadas.//CarotaDigital

Cactus24 22-08-2025

