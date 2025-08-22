Elon Musk solicitó a Mark Zuckerberg que se uniera a una oferta para comprar OpenAI

Elon Musk intentó reclutar a su rival Mark Zuckerberg para la oferta de 97.400 millones de dólares que su consorcio hizo por OpenAI a principios de este año, pero el CEO de Meta Platforms (META.O), abre una nueva pestañano se subió a bordo, dijo OpenAI en una presentación judicial el jueves.

OpenAI, propietario de ChatGPT, dijo que Musk se había comunicado con Zuckerberg sobre posibles acuerdos de financiamiento o inversiones en relación con su oferta de OpenAI, según la presentación judicial.

OpenAI dijo que Musk había revelado sus comunicaciones con Zuckerberg sobre la compañía durante interrogatorios jurados.

Musk, cuya empresa xAI compite con OpenAI, no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios. xAI no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario comercial habitual.

OpenAI solicitó a un juez federal que ordenara a Meta producir documentos y comunicaciones relacionados con cualquier oferta por OpenAI, y aquellos «relacionados con cualquier reestructuración o recapitalización real o potencial de OpenAI».

«Las comunicaciones de Meta con otros postores, o las comunicaciones internas, incluidas aquellas que reflejan conversaciones con Musk u otros postores, también arrojarían luz sobre las motivaciones de la oferta», dijo OpenAI, calificando a Musk y Meta como dos de sus competidores más importantes.

Meta, en la misma presentación judicial, dijo que OpenAI debería buscar cualquier documento relevante directamente de Musk y su empresa emergente de inteligencia artificial, y solicitó al juez que rechazara la moción de OpenAI.

«Las propias comunicaciones de Meta sobre la reestructuración o recapitalización de OpenAI (incluso las restringidas) no son relevantes para esta acción», añadió Meta en la presentación judicial.

A principios de agosto, la jueza de distrito estadounidense Yvonne Gonzalez Rogers dictaminó que Musk debe enfrentar las afirmaciones de OpenAI de que el multimillonario, a través de comunicados de prensa, publicaciones en las redes sociales, reclamos legales y «una oferta falsa por los activos de OpenAI», intentó dañar a la startup de inteligencia artificial.

El jefe de Tesla, Musk, demandó a OpenAI y a su CEO, Sam Altman, el año pasado por la transición de la compañía a un modelo con fines de lucro, después de lo cual OpenAI contrademandó a Musk en abril de este año.

Se ha programado un juicio con jurado para la primavera de 2026.

Cactus24 (22-08-2025)

