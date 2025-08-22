EEUU aprueba extraditar cinco venezolanos a Chile, entre ellos un imputado por crimen de Ronald Ojeda

Estados Unidos aprobó la extradición a Chile de cinco ciudadanos venezolanos que son investigados por delitos cometidos en Chile. Entre ellos, destaca un imputado por el secuestro y posterior homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Según consignó Emol, se trata de Edgar Javier Benítez Rubio, alías “El Fresa“, quien habría participado en el crimen y será trasladado junto a cuatro connacionales para ser juzgados en Chile. Esto, tras gestiones de Cancillería, informa BíoBío.

Benítez sería miembro del Tren de Aragua, y es requerido por la Corte de Apelaciones de San Miguel para ser juzgado por los delitos de asociación criminal, receptación y secuestro con homicidio. De concretarse su llegada, será el segundo imputado por el caso Ojeda en ser extraditado a Chile.

Los otros venezolanos extraditados desde EEUU

Además de él, hay otros dos eventuales miembros del Tren de Aragua: Jesús Alberto Golding Escalona, requerido por la C.A. de Antofagasta por ser imputado por delitos de homicidio calificado y trata de personas con fines de explotación sexual; y Miguel Oyola Jiménez, requerido por la C.A. de Iquique por asociación ilícita y dos secuestros extorsivos.

En tanto, los otros dos, sin presunto vínculo a la banda trasnacional, son Yonaiker Gabriel Sequera Oliveiros, requerido por la C.A. de La Serena por homicidio, y Gregoriz Cortez Fernández, requerido por la C.A. de Concepción por homicidio calificado.

Cactus24 22-08-2025

