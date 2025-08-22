Científicos logran observar el interior de una estrella agonizante

Los científicos han avistado por primera vez el interior de una estrella moribunda mientras explotaba, ofreciendo una mirada poco común a la evolución estelar.

Las estrellas pueden vivir de millones a billones de años hasta que se quedan sin combustible. Las más masivas se extinguen con una explosión llamada supernova .

Utilizando telescopios que observan las profundidades del espacio, los investigadores han observado muchas explosiones de este tipo . Los estallidos cósmicos tienden a desordenar las capas de una estrella moribunda, lo que dificulta a los científicos observar su estructura interna.

Pero ese no fue el caso del nuevo descubrimiento, una supernova llamada 2021yfj ubicada en nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Las capas más externas de hidrógeno y helio de la estrella en colapso se habían desprendido hacía mucho tiempo, lo cual no era sorprendente. Pero las densas capas internas de silicio y azufre también se habían desprendido durante la explosión.

«Nunca hemos observado una estrella tan despojada de su material», dijo Steve Schulze, de la Universidad Northwestern, quien formó parte del equipo de descubrimiento que publicó la investigación el miércoles en la revista Nature.

El hallazgo aporta evidencia a las ideas que tienen los científicos sobre cómo se ven las estrellas grandes cerca del final de sus vidas, organizadas en capas con elementos más ligeros en el exterior y más pesados ​​cerca del núcleo.

Cactus24 (22-08-2025)

