China: colapso de un puente en construcción deja 12 muertos

Un accidente en la provincia de Qinghai, al noroeste de China, dejó 12 personas fallecidas y cuatro desaparecidas luego de que colapsara parte del puente ferroviario de Jianzha, considerado una de las obras de ingeniería más ambiciosas del país.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV muestran el instante en que la sección central del arco cedió de manera repentina y se desplomó sobre el río Amarillo, el segundo más largo de China.

El puente de Jianzha, aún en construcción, forma parte de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai y estaba diseñado como el puente de arco continuo de acero de doble vía más largo del mundo. Además, sería el primer cruce ferroviario en atravesar el río Amarillo, lo que lo convertía en un proyecto emblemático para la conectividad de la región. De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, la causa preliminar del accidente sería la ruptura de un cable de acero durante la madrugada del viernes.

En el momento del colapso había 15 obreros y un director de proyecto en la estructura, según el Diario del Pueblo. Los equipos de rescate confirmaron diez muertes, mientras que otras cuatro personas permanecen desaparecidas. Dos más continúan sin que se tenga claridad sobre su paradero.

CACTUS24 22.08.25