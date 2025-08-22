Capturado joven con problemas de salud mental que apuñaló a un hombre

La noche de este miércoles fue capturado un sujeto con problemas mentales que apuñaló a un ciudadano, en un hecho ocurrido en la Av. Cedeño entre Farriar y Boyacá de Valencia estado Carabobo.

Luego de recibir una denuncia a través de un vídeo que se viralizó en redes sociales, en el cual se observa a un sujeto con un arma blanca, agrediendo a un ciudadano, efectivos de la Policía Municipal de Valencia (Polivalencia) desplegaron un operativo de seguridad en la referida zona para dar con la captura del mismo.

Tras labores de recorridos preventivos, este miércoles, funcionarios adscritos al Servicio de Patrullaje Ciclista, lograron la captura del hombre, en momentos en que se encontraba agrediendo a otra víctima, en esta oportunidad en la Av. Díaz Moreno de la parroquia, Socorro.

La comisión de la Policía Municipal de Valencia, trasladó al agresor hasta la estación policial y el caso fue notificado al Ministerio Público para su debido proceso.

Cactus24 (22-08-2025)

