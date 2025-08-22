Británica con enfermedad neurodegenerativa recupera su voz inteligencia artificial

Tras años de silencio, Sarah Ezekiel ha recuperado su voz gracias a los avances en inteligencia artificial. Esta madre de 59 años, diagnosticada con enfermedad de la neurona motora (EMN) a los 34, perdió la capacidad de hablar y usar las manos poco después de dar a luz a su segundo hijo, Eric. El viaje emocional que siguió la llevó a depender de una voz robótica para comunicarse, un marcado contraste con la voz vibrante que alguna vez tuvo.

La posibilidad de recuperar su voz surgió recientemente, cuando la familia contactó a Smartbox Assistive Technology, una firma británica especializada en tecnologías de comunicación asistida para personas con discapacidades. La misión: devolverle a Sarah su voz.

A partir de un breve y deteriorado fragmento de audio de apenas ocho segundos, extraído de un video casero de los años 90 —interferido además por el sonido de un televisor—, los ingenieros de Smartbox trabajaron meticulosamente para aislar su voz original. Luego, aplicaron IA generativa para reconstruir un modelo vocal auténtico.

El resultado fue profundamente conmovedor. “Le envié muestras, y ella me respondió diciendo que casi lloró al escucharlas”, contó Simon Poole, portavoz de la empresa. Incluso una amiga de Sarah, que la conoció antes de perder la voz, confirmó que el resultado era fiel a su recuerdo: “Era como si hubiera recuperado su propia voz”.

En tiempos en que la IA suele generar polémica por sus implicancias éticas o su uso en contenidos artificiales, este caso resalta su potencial más humano: el de restaurar identidades personales y vínculos afectivos perdidos. Para Poole, el verdadero logro es que “las voces son realmente humanas y expresivas”, un avance significativo frente a las voces sintéticas de generaciones anteriores.

Hoy en día, se recomienda que las personas con enfermedades degenerativas graben su voz lo antes posible para preservar su identidad vocal. Pero para quienes, como Sarah, no tuvieron esa oportunidad, la tecnología está comenzando a cerrar esa brecha con resultados asombrosos.

22-08-2025

