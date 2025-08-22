Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por parte de expareja

La justicia colombiana reconoció al cantante Beéle como víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja, Camila Andrea Rodríguez Ascanio. La decisión se argumenta en pruebas que muestran un patrón de abuso físico, psicológico, económico y emocional durante los últimos meses de su convivencia.

El fallo de la Comisaría de Familia Comuna Dieciséis, de Medellín, establece que Beéle fue víctima de manipulación emocional, control financiero y agresiones físicas. Los documentos judiciales revelan que la relación estaba marcada por un desequilibrio de poder perjudicial para el artista, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco.

Como resultado, Beéle recibió una serie de medidas de protección. A Rodríguez se le prohibió realizar cualquier acto que dañe la integridad o la reputación del cantante y difundir material íntimo. Todo a fin de salvaguardar los derechos fundamentales del intérprete, incluyendo la integridad, el buen nombre, la intimidad y la seguridad personal.

Además, se le exigió a la exesposa iniciar terapia psicológica para manejar sus impulsos y facilitar la comunicación de Beéle con sus hijos, tanto presencialmente como por videollamada.

Esta orden judicial surge en medio de una disputa mediática que comenzó cuando Rodríguez acusó a Beéle de infidelidad y abandono en un pódcast. El cantante desmintió las acusaciones en sus redes sociales, afirmando que había optado por la vía legal para resolver el conflicto, sin exponer públicamente a sus hijos. El proceso de divorcio entre ambos sigue en curso desde 2024.

“Tiempo al tiempo”, respondió Camila Rodríguez al fallo que declara a Beéle como víctima de violencia intrafamiliar

Tras ser declarada responsable de violencia intrafamiliar contra el cantante Beéle, su expareja Camila Andrea Rodríguez Ascanio reaccionó públicamente. En sus redes sociales, aseguró que se está preparando para defenderse de la acusación.

“Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán, Dios es bueno… los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan… todo cae por su propio peso”, escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Rodríguez Ascanio, cargado de referencias religiosas, sugiere que podría apelar la decisión judicial.

Cactus24 (22-08-2025)

