Asciende a 13 los policías asesinados tras ataque a helicóptero en Colombia

Las autoridades colombianas confirmaron que, tras el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi (Antioquia), falleció un nuevo integrante de la fuerza pública: se trata de un capitán que se encontraba gravemente herido luego de que un dron equipado con explosivos impactara contra la nave, haciéndola caer en picada hacia el suelo. Con la muerte de este uniformado, ya sería 13 el número total de personas que fueron asesinadas en este hecho, acontecido el pasado jueves 21 de agosto.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo este jueves que el ataque fue perpetrado por el Frente 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Información reciente de @PoliciaColombia confirma que el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales que hacen parte del cartel de alias Calarcá. Por ahora se descarta que haya sido el cartel Clan del Golfo”, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.