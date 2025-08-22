Apagón interrumpió el servicio eléctrico en amplias zonas del centro de Venezuela

Un apagón interrumpió este viernes, 22 de agosto, el servicio eléctrico en amplias zonas del centro de Venezuela tras una falla en la subestación de El Junquito.

El corte de energía fue atribuido por el Gobierno de Maduro a «los efectos de las intensas lluvias y los fuertes vientos» que azotaron la región.

Según un comunicado de la estatal eléctrica Corpoelec, la falla en la subestación impactó en el suministro de varias localidades.

Las áreas afectadas incluyeron el estado La Guaira, las ciudades de Guarenas y Guatire, la región de los Altos Mirandinos y una parte del este de la ciudad de Caracas.

Personal técnico de la empresa se movilizó al sitio del incidente para evaluar los daños y comenzar las labores de recuperación

Corpoelec informó que sus equipos se encuentran trabajando sin descanso para lograr la restauración completa del servicio en las zonas afectadas.

Cactus24 22-08-2025

